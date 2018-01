Eschweiler - Vermittlung von Pflegetechniken im St.-Antonius-Hospital

Eschweiler. Um die Familie mit der schwierigen Aufgabe bei der Pflege eines Angehörigen nicht allein zu lassen, beteiligt sich das St.-Antonius-Hospital Eschweiler an dem Modellprojekt „Familiale Pflege“ der Universität Bielefeld in Kooperation mit der Gesundheitskasse AOK Rheinland/Hamburg.

In regelmäßigen Abständen finden kostenfreie Schulungen für pflegende Angehörige statt. An drei Terminen werden in einem jeweils dreistündigen Kursabschnitt verschiedene Themen besprochen und mit praktischen Übungen vertieft.

Kursthemen sind unter anderem das Vermitteln von Pflegetechniken, Informationen zum Umgang mit Hilfsmitteln sowie zu Leistungen des Gesundheitssystems. Durch eine begrenzte Teilnehmerzahl kann auch auf individuelle Probleme und Wünsche eingegangen werden.

Der nächste Kurs findet samstags, am 24. Februar/3. und 10. März jeweils von 9.45 Uhr bis 13.15 Uhr im St.-Antonius-Hospital statt. Nach Beendigung des Pflegekurses werden Teilnahmebestätigungen ausgehändigt.

Anmeldungen beim Team der Pflegeberatung bis zum 15. Februar unter Telefon 02403/76-1867 bzw. per Email pflegeberatung@sah-eschweiler.de entgegen.