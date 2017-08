Manchmal hilft‘s schon, einmal selbst mit dem Nachbarn zu reden

Der Job der städtischen Ordnungshüter endet nicht mit Büroschluss im Rathaus. Derzeit 17 Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen bilden den Bereitschaftsdienst, der sieben Tage die Woche von 16.30 bis 7 Uhr früh im Einsatz ist. Und der, so Bürgermeister Rudi Bertram, wird viel zu oft mit unnötigen Anrufen blockiert: „Nicht alles, was den Leuten nicht in Ordnung scheint, ist zwangsläufig ein Fall fürs Ordnungsamt.“

Das gelte zum Beispiel für Nachbarschaftsstreitigkeiten, für Ärger um ungepflegte Gärten oder für spielende Kinder, die manchem Bürger ein Dorn im Auge seien. Ebenso für Lärmbelästigungen. „Wenn man dann fragt, ob der Anrufer schon einmal selbst mit dem betreffenden Nachbarn geredet habe, kommt meist als Antwort: Nee, mit dem kann man nicht reden. Und wenn unsere Leute dann den Nachbarn zu Rede stellen, sagt der: Hätte der Beschwerdeführer einfach mit mir geredet, wäre das Problem sofort aus der Welt geschafft worden.“

Manchmal aber erfahre man auch eine Menge Dankbarkeit. So wie in dem Fall des älteren Ehepaars, das am Mittag in Urlaub fliegen wollte, keinen gültigen Pass hatte, nachts den Bereitschaftsdienst anrief und am nächsten Morgen rechtzeitig einen neuen Pass bekam.