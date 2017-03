Verkehrskontrolle in Eschweiler: Elf Fahrverbote verteilt

Eschweiler. Vier Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, 34 allgemeine Verkehrsdelikte, 150 Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit und elf verteilte Fahrverbote: Das ist die Bilanz einer Verkehrskontrolle, die die Polizei am Freitagabend in Eschweiler durchgeführt hat.

Der Verkehrsdienst der Aachener Polizei führte von 18 Uhr bis 1 Uhr diverse Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen in Eschweiler durch.

Mehrere Dutzend Beamte kontrollierten an verschiedenen Standorten rund 350 Fahrzeuge und nahmen die Verkehrstüchtigkeit der Fahrer sowie deren Fahrzeuge unter die Lupe.

Bei vier Verkehrsteilnehmern, die ihre Autos verbotswidrig unter dem Einfluss von Alkohol führten, mussten Blutproben angeordnet werden; sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

34 weitere allgemeine Verkehrsdelikte wurden festgestellt. Zudem fiel im Rahmen der Kontrollen eine Person auf, die mit Haftbefehl gesucht wurde. Sie wurde noch vor Ort festgenommen.

Bei den Geschwindigkeitsmessungen stellten die Beamten mehr als 150 Verstöße fest. Insgesamt elf Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen, da sie die erlaubte Geschwindigkeit erheblich überschritten. So auch an einer Messstelle auf der Alsdorfer Straße, hier fielen drei Fahrer besonders negativ auf. Bei erlaubten 70 km/h waren zwei Fahrer fast doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Ein dritte Fahrer wurde sogar mit einer Geschwindigkeit von fast 170 km/h gemessen.