Die Vogelzuchtvereine freuen sich jederzeit über neue Mitglieder

Am 9. Oktober 1975 fanden sich einige Vogelfreunde in Hehlrath zusammen, um einen eigenen Vogelverein zu gründen. Nachdem die Werbetrommel kräftig gerührt worden war, traf man sich schließlich am 28. Oktober 1975 in der Gaststätte „Zum Baggerloch“ in Hehlrath, um die Idee in die Tat umzusetzen. Dabei waren an diesem Abend: Konrad Hövelmann, Margarete Hövelmann, Udo Backs, Peter Schmitz, Hermann Lenzig, Arnold Peters, Hubert Derichs, Manfred Fleu, Helene Schmidt und Peter Schmidt.

Wer Interesse an diesem Hobby hat: Der Vorsitzende Josef Prost gibt gerne Auskunft. Er ist erreichbar unter: Telefon 31734.

Die Vogelliebhaber Hehlrath treffen sich zudem an jedem zweiten Mittwoch im Monat in der Gaststätte „Hexenhaus“ in Hehlrath. Los geht es stets um 20 Uhr, Interessierte sind jederzeit willkommen. Nur im Februar fällt das Treffen aus. Der zweite Mittwoch des Monats fällt auf Aschermittwoch.

Auch die Vogelfreunde 1960 Eschweiler und Umgebung freuen sich über neue Mitglieder. Der Vorsitzende Andreas Cremer ist unter Telefon 38814 erreichbar.