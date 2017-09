Verein BiNE steht in den nächsten Jahren noch mehr „Voll im Saft“ Letzte Aktualisierung: 21. September 2017, 11:52 Uhr

Eschweiler. Zukünftig dürfen Naturinteressierte und Outdoor-Fans in der Region einige Tage mehr in Ihrem Kalender markieren. Der Verein BiNE aus Eschweiler hat am 1. August 2017 sein neues Projekt „Voll im Saft“ begonnen. In den kommenden drei Jahren sind vielfältige Veranstaltungen rund um das Thema Streuobstwiesen und Obstverarbeitung geplant.