Herzhafte Muffins mit Spinat und Champignons

Herzhafte Blätterteigmuffins mit Spinat, Champignons und Tomaten.

Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten + 15 Minuten Backzeit

Menge: 12 Stück

Zutaten:

2 EL Margarine

1 Rolle Blätterteig (270 g)

1 Zwiebel

3 EL Sonnenblumenöl

250 g Champignons

150 g frischer Spinat

6 Cherrytomaten

4 EL Soja Cuisine

4 EL veganer Reibekäse

Salz, Pfeffer

Den Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen.

Ein Muffinbackblech mit Margarine einfetten. Den Blätterteig ausrollen und mit einem Glas oder einer kleinen Schale mit 8 - 10 cm Durchmesser 12 runde Teigstücke ausstechen. Diese, wenn nötig, etwas ausrollen, so dass sie gut in die Förmchen passen.

Die Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. In einer Pfanne das Öl erhitzen und die Zwiebeln glasig dünsten.

Die Champignons putzen, würfeln und ebenfalls andünsten. Den Spinat waschen und in Streifen schneiden. Ebenfalls in die Pfanne geben. Die Tomaten vierteln und in die Pfanne geben sobald der Spinat eingefallen ist. Die Soja Cuisine und den Käse unterheben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Masse gleichmäßig auf die Förmchen verteilen und bei 200 °C 15 Minuten backen.