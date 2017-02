Veedelszoch der KG Onjekauchde Röhe richtig auf Zack

Röhe. In der Kürze liegt die Würze: Wer den Veedelszoch der KG Onjekauchde Röhe verfolgte, musste schnell die Kamelle einfangen. Denn der Zug ist immer ziemlich op Zack und kurz. Dennoch säumten zahlreiche Schaulustige die Straßenränder, als die Fastelovendsjecken der KG Onjekauchde ihren Zug mit ein wenig Verspätung starteten.

Bildergalerie Veedelszüge in Eschweiler: Kamelle und Kostüme Links

Angeführt vom Trommler- und Pfeifercorps Röhe setzte sich der Zug an der Stoltenhoffstraße in Richtung Röhe in Bewegung. Stolze Husaren, in traditionellem Grün, Weiß und Rot gewandet, marschierten ebenso durch den Stadtteil, wie die Garden der Onjekauchde und eine große Gruppe Paradiesvögel sowie hübsche und überhaupt nicht giftige Fliegenpilze. Natürlich dürfen auch die Mariechen nicht fehlen, genauso der Nachwuchs, der sich gemütlich chauffieren ließ.