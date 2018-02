Eschweiler.

Kalt ist es in Eschweiler, bitterkalt. Auch in der Nacht sanken die Temperaturen wieder weit unter den Gefrierpunkt. Etwa Minus 10 Grad Celsius wurden am Dienstagmorgen im Tagebau Inden gemessen. Während sich viele Menschen in beheizten Räumen aufhalten, wird dort natürlich durchgearbeitet. Bei jedem Wetter und bei jeder Temperatur.