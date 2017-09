Eschweiler.

„Eine echte Erfolgsgeschichte und Unikat“ ist die Urologie im St.-Antonius-Hospital, weiß Professor Steffens. Damit meint der Leiter nicht nur das hohe Niveau der Behandlung in der Abteilung, die seit 1967 als eine der ersten ihrer Art in Deutschland, sich der Krebsbehandlung verschrieben hat. Er kennt sich in der Geschichte der Abteilung aus, denn sein Vater hat sie selbst aufgebaut und über viele Jahre geprägt.