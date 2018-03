Eschweiler.

Teamgeist und Freude am sportlichen Wettkampf standen beim traditionellen Unterstufenturnier der Bischöflichen Liebfrauenschule Eschweiler am vergangenen Donnerstag an erster Stelle. In gleich drei Kategorien maßen sich die jeweils vier Fünfer- und Sechserklassen des Gymnasiums in der Sporthalle an der Kaiserstraße: im Fußball sowie beim Basketballspielen und im Staffelwettkampf.