Eschweiler-Röhe.

„Das hat das ganze Dorf aufgerüttelt“, stellte Klaus Fehr, Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Röher Ortsvereine, zufrieden fest. In der Tat hat sich seit der Bewerbung zum Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ so einiges getan. Einer ganz und gar außergewöhnlichen Zusammenarbeit haben sich in diesem Rahmen der Trommler- und Pfeifercorps Röhe und die Renew-Brass-Band verschrieben.