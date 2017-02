Unfall auf Jülicher Straße: Auto überschlägt sich

Eschweiler. Am Mittwochabend kam es auf der Jülicher Straße im Eschweiler Stadtteil Dürwiß zu einem Unfall. Ein Auto ist von der Fahrbahn abgekommen und hat sich doppelt überschlagen.

Der Fahrer war nach ersten Erkenntnissen gegen 20 Uhr in Richtung Blausteinsee unterwegs. In einer Linkskurve in der Nähe eines Eiscafés verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Aus noch ungeklärter Ursache überschlug es sich doppelt und wurde schließlich durch die Kollision mit einem parkenden Wagen gestoppt.

Zwei Fahrzeuginsassen wurden dabei leicht verletzt. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt.

Die Straße konnte nach einer Stunde wieder freigegeben werden.