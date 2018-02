Eischwiele - Und als Sahnehäubchen gibt es auch noch hausaufgabenfrei

Eischwiele.

Es ging so richtig die Post ab in der Realschule Patternhof, als am Montag die Schülervertretung gemeinsam mit den Vertrauenslehrern Herbert Schmitz und Sigrid Hendryk zur Karnevalsparty geladen hatte. Über 200 Schüler, viele Lehrer und Schulleiterin Michaela Silbernagel erschienen bunt kostümiert in der Aula.