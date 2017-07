Eschweiler.

Bürgermeister Rudi Bertram (SPD) wehrt sich gegen den Vorwurf, vor zwei Jahren selbst den Umzug des Gesundheitsamtes aus dem Gebäude an der Steinstraße in Gang gesetzt zu haben. „Wir haben im Zuge der Flüchtlingskrise der Städteregion das Angebot gemacht, die Immobilie an der Steinstraße zu kaufen“, sagt Bertram.