Eschweiler.

Am 1. August 2008 trat er seinen Dienst an und verkündete schon wenige Wochen später die frohe Botschaft, dass das Auerbachcenter gebaut wird: Hermann Gödde. Heute wird der Stadtrat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit seine Amtszeit als Technischer Beigeordneter in Eschweiler um weitere acht Jahre verlängern.