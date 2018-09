Eschweiler - Umfassende Beratung an der Volkshochschule

Eschweiler. „Für Volkshochschulen ist es schon immer eine Selbstverständlichkeit gewesen“, so VHS-Leiterin Silvia Hannemann, „eine kostenlose und unverbindliche persönliche Kursberatung anzubieten. So können die Menschen den richtigen, zu Ihrem Wissensstand passenden Kurs finden. Im Bereich Sprachen umfasst die Beratung zudem einen kostenfreien Einstufungstest. Aber Beratung im Bildungsbereich bedeutet heute noch viel mehr“, führt Silvia Hannemann aus.

„Seit mehr als zehn Jahren gibt es für die individuelle Weiterbildung öffentliche Fördergelder. Bevor Personen diese Fördergelder in Anspruch nehmen, soll eine trägerunabhängige Beratung erfolgen. Auch die Volkshochschulen haben sich dies auf die Fahne geschrieben, weil sie die Beratungsprofis sind und neutral beraten. Die Förderinstrumente heißen Bildungsscheck NRW und Bildungsprämie“, so die Leiterin, und dies bedeutet, dass man im Kalenderjahr bis zu 50 Prozent der Weiterbildungskosten, maxima 500 Euro erhalten kann. Allerdings gilt dies ausschließlich für Beschäftigte beziehungsweise Menschen mit geringfügiger Beschäftigung und das zu versteuernde Einkommen darf nicht mehr als 40.000 Euro bei Alleinstehenden beziehungsweise 80.000 Euro bei Verheirateten betragen.

Bildungsscheck

Die Volkshochschule Eschweiler ist seit 2015 anerkannte und akkreditierte Beratungsstelle für diese Förderinstrumente und darf seit dem diese Beratungen anbieten.

Der Bildungsscheck NRW ist ein Förderinstrument des Landes und wird mit Landesmitteln und Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert, bei der Bildungsprämie hingegen handelt es sich um Gelder des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF).

Am Donnerstag, 6. September, werden von 18.30 bis 20 Uhr in einem Vortrag die genauen Fördervoraussetzungen vorgestellt und es besteht die Möglichkeit, Beratungstermine zu vereinbaren.

Veränderungen und Umbrüche

„Das Portfolio des Beratungsangebotes der Volkshochschule geht noch viel weiter“, so Silvia Hannemann. „Viele Menschen stehen in ihrem Leben beziehungsweise Berufsleben vor Veränderungen und Umbrüchen durch die Übernahme neuer Aufgaben oder von mehr Verantwortung. Zweifel an der Berufswahl, Probleme mit Kollegen und Vorgesetzten, der Wiedereinstieg nach der Familienphase und Strukturveränderungen sind Gründe, die eine umfassende und intensive Beratung und gegebenenfalls eine Kompetenzfeststellung benötigen.

Das Land NRW bietet mit dem Förderprogramm „Beratung zur Beruflichen Entwicklung (BBE)“ Menschen die Möglichkeit, sich bis zu neun Stunden von qualifizierten BBeratern kostenfrei unterstützen zu lassen.“ Die Volkshochschule Eschweiler hat 2017 über 200 Beratungsstunden durchgeführt. Birgit Schachner, eine Beraterin an der Volkshochschule, schildert: „Einige der Ratsuchenden benötigen zunächst Unterstützung, um ‚neue‘ Ziele zu erkennen, um dann auch Entwicklungsschritte formulieren zu können. Dies hört sich so einfach an, aber manchmal braucht es Zeit, weil auch Lebensumstände die Umsetzung der Entwicklungsschritte erschweren. Finanzielle Begrenzungen oder aber auch die familiäre Situation können dazu beitragen, dass nicht alle Vorhaben sofort und direkt umgesetzt werden oder aber manchmal fehlt auch der Mut und das Selbstvertrauen. Und da setzt unsere Beratung ein.“

„Andere Ratsuchende kennen ihre Kompetenzen nicht“, so Beraterin Eva Linke, „weil Menschen viele Fähigkeiten haben, die formell schwierig nachzuweisen sind. In der Beratung regen wir dann an, sich mit der eigenen Lebens- und Lerngeschichte zu beschäftigen, sprich, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, in welchen Lebensbereichen und Lebensetappen sie sich welche Kompetenzen und Kenntnisse angeeignet haben.“

„Andere haben ihren beruflichen Weiterbildungsbedarf klar, benötigen aber in dem Bildungsmarktdschungel Hilfe, um das richtige Bildungsangebot zu finden. So unterschiedlich sind die Beratungssituationen“, führt Silvia Hannemann aus.

Die richtigen Schritte

Das Angebot der Beratung zur beruflichen Entwicklung kann auch von Zugewanderten wahrgenommen werden. „Sie können dann mit Hilfe einer Beraterin die richtigen Schritte in Angriff nehmen, um zum Beispiel Fragen zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen zu klären. So hatte ich zum Beispiel einen Herrn aus Ägypten in der Beratung, der klären wollte, ob er in Deutschland eine neue Ausbildung als Optiker machen muss oder ob der Beruf von der Handwerkskammer anerkannt wird, weil er in Ägypten diesen Beruf erlernt hat und er auch schon in Deutschland in diesem Bereich als Aushilfe beschäftigt ist“, so Birgit Schachner.

Weitere Informationen zum Thema Beratung werden bei der Veranstaltung am 6. September geben.