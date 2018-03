Eschweiler - Über 1300 Sportabzeichen: „Große Portion Verrücktheit gehört dazu!“

Vielzahl von Titeln

und Auszeichnungen

Die Erfolge von Max Konstanty als Rollkunstläüfer:

- „Deutscher Sieger“ seiner Altersklasse in den Jahren 2014, 2015 und 2016;

- 1. Platz beim Interlandcup in den Jahren 2015 und 2016;

- 2. Platz beim „Internationalen Deutschlandpokal“ in Freiburg im Jahr 2017;

- Vizeeuropameister in der Altersklasse der „Cadetten“ in der Kombination im Jahr 2017;

- 1. Platz im Paarlauf (mit Schwester Carolina) beim Deutschen Nachwuchspokal;

- Eschweiler Sportler des Jahres in der Kategorie „Unter 18 Jahren“ in den Jahren 2015, 2016 und 2017.