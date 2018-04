Eschweiler - Über 100 Teams jagen den Falken-Cup

Eschweiler.

Gegen Ende des zweiten Turniertages keimte am frühen Samstagabend bei den gastgebenden Bergrather Falken die leise Hoffnung auf den dritten Sieg in der nun 14-jährigen Geschichte des Falken-Cups auf. Mit vier Siegen waren die D-Junioren durch die Vorrunde gestürmt und hatten somit den Einzug in das Halbfinale geschafft.