Am kommenden Montag findet die Auftaktveranstaltung der Eschweiler Aktionswoche im Kinder-und Jugendzentrum St. Peter und Paul statt. Unter dem Motto „Auch Du hast eine Stimme!“ können Kinder und Jugendliche von 17 bis 19 Uhr Fragen an Politiker stellen. Die Veranstaltung klingt mit einem gemütlichen Beisammensein aus.

Ab dem 10. September besteht die Möglichkeit für Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren, ihre Stimme abzugeben. Das Mobile Wahllokal im Jugendbus macht am 11. September Station in West (16 Uhr), am Bolzplatz Hehlrath (17 Uhr), am Sittichtreff Dürwiß (18 Uhr) und an der Grillhütte Neulohn (19 Uhr). Am 14. September steht der Bus der Mobilen Jugendarbeit am Kulturpark Weisweiler (16 Uhr), Bolzplatz Bergrath (17 Uhr), Bolzplatz Hastenrath (18 Uhr) und an der Karlschule (19 Uhr). Am 15. September ist er am Streetball-Feld Pumpe-Stich (16 Uhr), an der Bürgerbegegnungsstätte Ost (17 Uhr), am Gymnasium, Preyerstraße (18 Uhr), und am Skatepark Indestraße (19 Uhr) zu finden.

Wahllokale befinden sich im Städtischen Jugendtreff Check-In, Kinder- und Jugendzentrum St. Peter und Paul, Jugendtreff Dings in Dürwiß sowie Jugendtreff Whitecastle in Weisweiler. Auch beim Kinder- und Jugendtag des Stadtjugendrings am 10. September von 13 bis 18 Uhr wird eine Wahlkabine aufgebaut.