Exkurs zum Tourismus in Eschweiler

Nach den jüngsten Zahlen von IT.NRW von Januar bis April ist weniger Tourismus in Eschweiler zu verzeichnen als im Vorjahr. In den ersten vier Monaten wurden 8031 Gäste gezählt, das sind fast 14 Prozent weniger als im Vorjahr. Etwas mehr als die Hälfte der Gäste kommt dabei aus dem Ausland. Die Besucher bleiben durchschnittlich für 1,6 Nächte in der Stadt – woher die Besucher kommen, macht dabei wenig Unterschied. Die Betten sind damit zu 37 Prozent ausgelastet.