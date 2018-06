Eschweiler - Triathlon-Training löst Feuerwehreinsatz aus

Eschweiler.

Für Wirbel sorgte am Mittwochabend ein Sportler, der am Eschweiler Blausteinsee für den Indeland-Triathlon am kommenden Wochenende trainierte. Seine Begleiterin hatte ihn vermisst und die Feuerwehr informiert. Die Einsatzkräfte rückten sofort an, auch ein Hubschrauber machte sich auf die Suche.