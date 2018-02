Eschweiler - Torwart des SV St. Jöris entschärft nicht weniger als drei Elfmeter

Torwart des SV St. Jöris entschärft nicht weniger als drei Elfmeter Von: ran

Letzte Aktualisierung: 27. Februar 2018, 11:15 Uhr

Eschweiler. Nicht auf vielen Fußballplätzen der Region war am zurückliegenden Wochenende etwas los. Doch auf den wenigen Feldern, auf denen indestädtische Mannschaften in Aktion traten, wurde einiges geboten: So startete der SV St. Jöris beim VfL Vichttal II in die zweite Saisonhälfte der Kreisliga A und trat mit einem 3:3 im Gepäck die Heimreise an. Ein Ergebnis, das jede Menge Interpretationsspielraum lässt.