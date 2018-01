Eschweiler - Töfte-Theater spielt „Engel mit nur einem Flügel“ im „Städti“

Eschweiler. „Engel mit nur einem Flügel“ ist ein Theaterstück des Töfte-Theaters aus Westfalen überschrieben, das am Samstag, 13. Januar, 16 Uhr, in der Aula des Städtischen Gymnasiums Eschweiler aufgeführt wird. Das Theaterstück mit einem Schauspieler und zwei Figuren ist für Kinder ab acht Jahren geeignet.

„Wir sind Engel mit nur einem Flügel, wir können nur fliegen, wenn wir einander umarmen.“ (Konrad Beikircher) Robert Goldstein erzählt seine Geschichte, die Erlebnisse seiner Kindheit und Jugend, die wunderbaren und auch die schrecklichen Ereignisse, die er als kleiner jüdischer Junge in Deutschland miterlebt hat. Auf seiner Reise durch die Erinnerung begleiten ihn seine Zuschauer in die Schule, zu seinen Lieblingsplätzen und Geheimverstecken, lernen Lehrer, Mitschüler und Freunde kennen, hören von ersten Anfeindungen und erfahren vom Judenstern. Irgendwann sitzen Robert und sein Vater in einem Zug Richtung Konzentrationslager, aber der kleine Robert wird wie durch ein Wunder gerettet. Er lebt bei einer Bauernfamilie in Frankreich, bis er nach Jahren durch eine glückliche Fügung seinen Vater in Paris wiederfindet.

Nach der Veranstaltung gibt es Gelegenheit zum geselligen Austausch bei Kaffee, Getränken und Keksen. Tickets gibt es für fünf Euro in der Buchhandlung Oelrich & Drescher, Neustraße 10, und im Sekretariat des Städtischen Gymnasiums oder unter ticket@nixxwiehin.de.

Theaterpreis NRW

„Engel mit nur einem Flügel“ wurde im März 2003 beim 19. Kinder- und Jugendtheatertreffen NRW in Neuss mit dem Theaterpreis NRW ausgezeichnet, war im Jahre 2001 Kindertheater des Monats in NRW und gastierte bei zahlreichen internationalen und nationalen Festivals.