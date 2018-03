Eschweiler - Tischtennis: Sieg und Niederlage für die Falken

Eschweiler. Die Tischtennisspieler der Dürwisser Falken haben einen Sieg eingefahren und eine Partie verloren.

Zum Auswärtsspiel in Arnoldsweiler, hier traf man auf die 3. Mannschaft, ging es für Dürwiß I mit fünf Stamm- und einem Ersatzspieler. Von drei Doppeln ging nur eines an die Dürwisser. Hier setzte sich Wolfgang Willms mit Alfons Costantini im fünften Satz durch. Spielstand zu diesem Zeitpunkt: 2:1 für Arnoldsweiler. In den folgenden Einzelpartien ging die 1. Mannschaft der Falken aber schnell in Führung und holte sich ein Spiel nach dem anderen. Das Spiel endete mit 9:6 für Falken Dürwiß. In der Tabelle rückt man somit vor auf den 6. Tabellenplatz.

Für Dürwiß spielten Dirk Piwowarsky, Helmut Krahe, Marcus Söfker, Wolfgang Willms, Achim Söfker und aus der 2. Mannschaft Alfons Costantini. Am kommenden Freitag geht es zu Hause gegen den direkten Tabellennachbarn 1847 Düren. Dieser steht zur Zeit auf dem 7. Tabellenplatz mit einem Punkt Rückstand zu den Falken aus Dürwiß.

Die Falken Dürwiß II waren hingegen ohne Chance. Beim Auswärtsspiel in Düren ging es wieder einmal mit nur drei von vier Stammspielern, was die Gewinnchance schon stark einschränkte.

Mit dem in Düren verwendeten Plastikball, der gegenüber des Zelluloidballes einen riesigen Unterschied in der Rotation und Geschwindigkeit darstellt, kam Dürwiß gar nicht zu recht.

Nur Willi König konnte an diesem Abend sein Spiel klar in drei Sätzen gewinnen. Felix Schumann und Ralf Bach gingen dagegen leer aus. Das Spiel endete mit 8:1 für den TV 1847 Düren.