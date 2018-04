Eschweiler-Dürwiß - Tischtennis: Falken 2 mit Remis trotz Unterzahl

Eschweiler-Dürwiß. Zum letzten Spiel in der Tischtennissaison kam die 2. Mannschaft aus Gey nach Dürwiß. Allerdings konnte die Falken-Zweite wieder nur mit drei Spielern antreten und hatte somit eine schwere Aufgabe vor sich.

Das erste Doppel bestritt Ralf Bach mit Willi König an diesem Abend, das sie in vier Sätzen dem Gegner überlassen mussten. Das zweite Doppel ging kampflos an Gey.

Im ersten Einzel siegte Alfons Costantini klar in vier Sätzen und Ralf Bach gab sein Einzel in drei Sätzen ab. Spielstand: 3:1 für Gey.

Willi König konnte sein Einzel klar in drei Sätzen für sich entscheiden und das nächste Einzel ging wieder Kampflos an den Gegner. Im nächsten Einzel von Alfons Costantini zeigte dieser sein bestes Spiel und schlug die Nummer 1 von Gey in drei Sätzen. Ralf Bach setzte sich ebenfalls klar gegen die Nummer 2 aus Gey durch. Spielstand: 4:4. Im zweiten Einzel von Willi König kam es zum Showdown: Willi König setzte sich im fünften Satz mit 12:10 durch.

Etliche Netzroller

Sein Gegner hatte ihm im Spiel mit etlichen Netzrollern den letzten Nerv gekostet, aber wie das so ist im Tischtennis – den entscheidenden Netzroller hatte Willi König auf seiner Seite und zwar beim Matchball zum 12:10. Das nachfolgende Einzel ging wieder kampflos an Gey. Spielstand mittlerweile: 5:5.

Von den letzten vier Partien holten sich die Falken zwei, und somit endete das Spiel 7:7.

Falls sich bei den Falken personalmäßig nichts tut bis zur nächsten Saison, dann wird man wahrscheinlich nur noch mit einer Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen können.

Wer also Lust hat, in einer Mannschaft zu spielen, der ist herzlich willkommen. Gespielt wird zur Zeit in der 2. und 3. Herren-Kreisklasse.