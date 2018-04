Eschweiler - Thomas Faust gibt sein Marathon-Debüt in Bonn

Eschweiler. Mit rund 12.000 Teilnehmern und etwa 200.000 Zuschauern gehört der Deutsche-Post-Marathon in Bonn zu den größten Laufevents in Deutschland. Für die Marathon-, Einzel- und Staffelläufer erfolgte der Startschuss um 10.30 Uhr. Für den Marathon-Club Eschweiler waren sechs Mitglieder am Start.

Über die Marathon-Distanz gab Thomas Faust sein Debüt. Nach 4:00:56 Stunden überquerte Thomas Faust von Krämpfen geplagt, aber glücklich die Ziellinie. Für die halbe Distanz war Franz-Josef Bierfeld schnellster MCE‘ler. Nach 1:48:47 Stunden überquerte er die Ziellinie am Marktplatz. Peter Gebauer lief die Halbmarathon-Distanz in 1:51:56 Stunden. Dennis Eisenbeis erreichte nach 1:53:35 Stunden das Ziel. Nach 1:55:19 Stunden lief Frank Detela ins Ziel. Silke Sommer überquerte nach 2:24:44 Stunden das Ziel.

Am Ostermontag fand traditionell der Lauf-Wettkampf in Alsdorf statt. Beim 32. Internationalen Broichbachtal-Lauf waren fünf Mitglieder vom Marathon-Club Eschweiler über die Zehn-Kilometer-Distanz am Start. Schnellster MCE‘ler war nach 41:18 Minuten Markus Gilleßen. Damit konnte Markus Gilleßen den 5. Platz in der Altersklasse M35 belegen. Nach 42:01 Minuten überquerte Norbert Mohr als Dritter der Altersklasse M40 die Ziellinie. Seine Frau Christiana Mohr belegte den 2. Platz in der Altersklasse W35 nach 49:27 Minuten. Ebenfalls den 2. Platz (W45) belegte Sandy Cürsgen nach 53:24 Minuten. Christoph Büttner lief die Distanz in 56:08 Minuten.