Eschweiler.

Am Dienstag, 4. Juli, um 20.15 Uhr spielt im Rio, in der Schnellengasse 18, Eschweiler die Aachener Band The Xperience. Der Auftritt findet im Rahmen der fast schon legendären Veranstaltungsreihe Blues meets Rock statt, die jeden Monat hochklassige internationale Künstler nach Eschweiler bringt.