Eschweiler.

Auch wenn der Wettergott nicht immer mitspielte, lockten die Thailändischen Kulturtage auf dem Drieschplatz am Wochenende wieder zahlreiche Besucher an. In Zusammenarbeit mit der Stadt Eschweiler hat die thailändische Gemeinde im Raum Aachen und die Deutsch-Thailändische Gesellschaft wieder ein buntes Fest angeboten, das auf einer großen Bühne und an vielen Ständen den Geschmack der Gäste traf.