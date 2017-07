Eschweiler.

Die in diesem Jahr von Blau-Gelb Eschweiler ausgerichteten Tennis-Stadtmeisterschaften nehmen Fahrt auf. In einigen der insgesamt 16 Konkurrenzen stehen die ersten Halbfinalteilnehmer fest: So im Dameneinzel-Wettbewerb, wo nach Kirsten Karger vom Baesweiler TC, die sich im Viertelfinale gegen Lisa Hillebrand (BG Eschweiler) mit 6:1 und 6:0 durchsetzte, nun Dina Jacobs (BG Eschweiler) mit einem deutlichen Zweisatzerfolg über Marieluise Mendez nachzog.