Eschweiler-Bergrath - Tennis-Stadtmeisterschaft: Erste Halbfinalisten stehen bereits fest

Eschweiler-Bergrath. Nach einem etwas zaghaften Start mit lediglich zwei Partien am Eröffnungstag haben die Tennis-Stadtmeisterschaften auf der Anlage von Ausrichter ESG in Bergrath inzwischen Fahrt aufgenommen. Die ersten Halbfinalisten stehen fest: Eine der bislang seltenen Partien, die im Match-Tiebreak entschieden wurden, lieferten sich im Viertelfinale der Herren-40-Konkurrenz Achim Zimmermann und Marco Esser (beide Blau-Gelb Eschweiler).

Achim Zimmermann entschied den ersten Durchgang mit 6:4 für sich, Marco Esser zog nach und gewann Satz zwei mit 6:3. Der Match-Tiebreak verlief dramatisch. Beide Akteure erspielten sich Matchbälle. Letztlich hatte Marco Esser das bessere Ende und auch das Glück auf seiner Seite. Beim ersten Matchball von Achim Zimmermann sprang der von Marco Esser geschlagene Ball von der Netzkante auf die Linie.

Seinerseits nutzte Marco Esser seinen Matchball zum 12:10. Dessen Gegner in der Vorschlussrunde steht ebenfalls fest. Lutz Peters (BG Eschweiler) bezwang in einem weiteren Viertelfinale den ESG‘ler Richard Schürmann deutlich.

Für die Gastgeber zogen Hans-Jürgen Wings im Herren-55-Wettbewerb sowie das Damen-Doppel Nadine Alawie und Karine Miller mit Viertelfinal-Erfolgen in die Runden der letzten Vier ein.

Gleich zwei Erfolge feierte Blau-Gelb-Nachwuchsspieler David Contzen während der ersten Tage der Stadtmeisterschaften: In einem dramatischen Achtelfinale des Juniorenturniers bezwang er Justus Eschweiler (VfL Langerwehe) mit 6:3 5:7 und 11:9. Bei den Knaben setzte er sich mit 6:3 und 6:1 gegen Maximilian Rosenplänter (ESG) durch und zog ebenfalls in das Viertelfinale ein, in dem er am Samstagvormittag ab 11 Uhr mit Tim Keusgen (ESG) die Nummer eins der Setzliste herausfordert.

Für Sonntagvormittag ist die erste Partie der Herren-A-Konkurrenz angesetzt: Ab 11 Uhr kämpfen Oliver Ferfer (ESG) und Jonas Boese (BG Eschweiler) um einen Platz im Halbfinale, wo der ESG‘ler Felix Milobara wartet, der nach dem Rückzug seines Vereinskameraden Kamal Borki in die Vorschlussrunde einzog. Den letzten Halbfinalisten ermitteln dann am kommenden Montag ab 18.30 Uhr Bastian Schroiff und Stephan Reisgen (beide ESG). Der Sieger fordert im weiteren Turnierverlauf den an eins gesetzten Denis Werth (BG Eschweiler) heraus. (ran)

Ergebnisse der ersten Tage

Herren 40: Achtelfinale: Thomas Deising (BG Eschweiler) - Holger Keusgen (ESG) 6:3 6:0; Viertelfinale: Marco Esser (BG Eschweiler) - Achim Zimmermann (BG Eschweiler) 4:6 6:3 12:10, Lutz Peters (BG Eschweiler) - Richard Schürmann (ESG) 6:0 6:0.

Herren 50: Viertelfinale: Markus Goebel (RWE Weisweiler) - Achim Priem (ESG) 6:0 6:3.

Herren 55: Achtelfinale: Richard Bertram (ESG) - Stefan Nikolin (BG Eschweiler) 6:0 6:2; Viertelfinale: Hans-Jürgen Wings (ESG) - Christian Olbrich (ESG) 6:0 6:1.

Herren B: Achtelfinale: Adrian Breuer (ESG) - Moritz Boese (BG Eschweiler) 6:1 6:1, Alexander Nikolin (BG Eschweiler) - Jens Baumann (BG Eschweiler) 7:5 6:0, Sven Baumann (BG Eschweiler) - Fabian Groß (ESG) 6:0 6:1, Oliver Ferfer (ESG) - Uwe Müller (ESG) 6:1 6:0, Felix Milobara (ESG) - Simon Gand (ESG) 6:0 6:0, Jonas Boese (BG Eschweiler) - Mario Ludwig (ESG) 6:3 6:0.

Herren Hobby: Achtelfinale: Oliver Offermann (BG Eschweiler) - Torsten Ortmanns 6:2 6:2, Torsten Schönen (BG Eschweiler) - Volker Gassert (ESG) 6:0 6:1; Viertelfinale: Lars Pape (BG Eschweiler) - Marcel Schulz (RWE Weisweiler) 6:2 6:2.

Junioren: Achtelfinale: David Contzen (BG Eschweiler) - Justus Eschweiler (VfL Langerwehe) 6:3 5:7 11:9; Viertelfinale: Levin Laurs (BG Eschweiler) - Laurenz Laurs (BG Eschweiler) 6:0 6:2.

Knaben: Achtelfinale: David Contzen (BG Eschweiler) - Maximilian Rosenplänter (ESG) 6:3 6:1; Viertelfinale: Jan Raul Hoven (BG Eschweiler) - Tim Joshua Hoven (BG Eschweiler) 6:0 6:3.

Damen-Doppel: Viertelfinale: Nadine Alawie/Karine Miller (ESG) - Gaby Gebing/ Roswitha Ritz (ESG) 6:3 6:2.

Juniorinnen-Doppel: „Jeder gegen Jeden“: Luisa Bunzeck/Paula Esser (ESG) - Alina Vygen/Jil Zimmermann (Stolberger SV/BG Eschweiler) 7:6 7:5.

Herren-40-Doppel: Achtelfinale: Markus Goebel/Horst Schweitzer (RWE Weisweiler) - René Benden/Hans Kämmerling (BG Eschweiler/ESG) 6:3 3:6 10:7; Viertelfinale: René Mause/Uli Zimmermann (BG Eschweiler) - Marc Adler/Lars Pape (BG Eschweiler) 7:5 6:4, Marco Esser/Patrick Koll (BG Eschweiler) - Achim Naeven/Thomas Trasser (BG Eschweiler) 6:1 6:1.

Mixed: Viertelfinale: Barbara Lipinska/Thomas Wings (ESG) - Monika Nagelschmidt/Uli Zimmermann (BG Eschweiler) ohne Spiel.