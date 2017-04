„Tanz in den Mai“ am 30. April im Talbahnhof

Eschweiler. Seit nun mehr als zehn Jahren ist sie eine feste Institution im Talbahnhof, die Party zum „Tanz in den Mai“ mit dem ehemaligen Glory‘s DJ Uwe Malischewski.

Der DJ lässt nicht nur die besten Hits der 80er Jahre wieder aufleben und begleitet diese auf spektakuläre Weise mit seinem Saxophon, sondern er überrascht sein Publikum auch jedes mal wieder mit fantastischen Live-Acts, zu denen in der Vergangenheit unter anderem bereits der berühmte George McCrae zählte, der mit seinem Hit „Rock your Baby“ – 50 Millionen Mal verkauft – auf der ganzen Welt bekannt ist.

„Classic Dance Night“

Unter dem Motto „Classic Dance Night“ lädt DJ Uwe auch in diesem Jahr wieder ein dabei zu sein wenn der Talbahnhof sich in den Tanztempel verwandelt, wo die begeisterten Besucher bis in die frühen Morgenstunden „abrocken was das Zeug hält“.

Los geht es am Sonntag, 30. April, um 20 Uhr. Karten für den „Tanz in den Mai“ kosten im Vorverkauf 9,90 Euro, an der Abendkasse zwölf Euro.