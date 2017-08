Tag des Denkmals: Rittergüter öffnen ihre Türen

Eschweiler-Dürwiß.

Bis heute sind die ehemaligen adeligen Rittergüter Drimbornshof und Broicher Hof für die Dürwisser Ortsgeschichte bedeutend. Ihre Geschichte und Baugeschichte sind in diesem Jahr Gegenstand der Ausstellung und der Führungen am Denkmaltag in Eschweiler am Sonntag, 10. September.