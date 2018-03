Eschweiler-Kinzweiler.

Ein Jubiläum ist immer ein Anlass zu feiern und bei kaum einem Verein in Eschweiler kann auf eine so lange Tradition zurückgeblickt werden, wie bei den St.-Blasius-Schützen in Kinzweiler. Zur Eröffnung des ganz besonderen Jahres in der Vereinsgeschichte fand der „Tag der Schützen“ in Kinzweiler statt.