Langerwehe/Eschweiler - Tag der offenen Tür im Töpfereimuseum

Langerwehe/Eschweiler. Das Töpfereimuseum Langerwehe lädt für Sonntag, 11. März, zum Tag der offenen Tür sein. Zum Blick hinter die Kulissen: Dazu gehören spannende Rundgänge durch das Haus, in denen die Besucher einen kleinen Einblick in die Arbeit der Museumspädagogen bekommen.

Spiele und Führungen in der Ausstellung werden vorgestellt, aber auch das kreative Arbeiten mit dem Werkstoff Ton kann an diesem Tag ausprobiert werden.

Kleines Highlight

Außerdem öffnet das Museum sein „Rollmagazin“, in dem sich all die Schätze befinden, die nicht ausgestellt sind. Als kleines Highlight präsentieren an diesem Tag die Vorschulkinder der Kita Sonnenblume ihre Mosaikarbeiten in einer eigenen Ausstellung. Selbstverständlich haben die Besucher auch an diesem Tag Gelegenheit, dem Töpfermeister in seiner Werkstatt bei der Arbeit zuzuschauen. Die Cafeteria ist geöffnet.