Die beteiligten Musiker und die Preise

Der 8. Tag der Fanfarentrompeter findet am Samstag, 8. Juli, auf dem Eschweiler Marktplatz statt. Zwischen 18 und 19.30 Uhr werden die Eschweiler Jugendkorps den Zuschauern ihr Können präsentieren.

Ab 20 Uhr erobern dann die Großen die Bühne. Mit von der Partie sind die Kaafsäck aus Dürwiß, die Nothberger Fanfarentrompeter, die Original Eschweiler, die Regimentstrompeter Bergrath, Trompetensound Die Weisweiler und das Trompeterkorps Eefelkank aus Hastenrath.

Gegen 23.45 Uhr findet das große musikalische Finale aller Formationen statt. Die musikalische Leitung hat Dieter Kaltenbach.

An diesem Abend werden mittels eines Glücksrades auch drei Ziffern ermittelt, die die Endziffern der Gewinnlose bilden. Jedes Los mit diesen drei ziffern garantiert dem Besitzer vorerst einen Gewinn von 50 Euro. Die Auslosung der Hauptpreise findet dann am Donnerstag, 12. Juli, in der Sparkasse an der Marienstraße statt.