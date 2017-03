Taekwondo-Titel für Alina Steiner

Eschweiler. An der offenen Landesmeisterschaft Hessen im Taekwondo nahm die TSG Eschweiler mit drei Sportlern teil. Unter den Augen zahlreicher Zuschauer nahmen circa 350 Sportler aus dem Umfeld teil, gekämpft wurde auf vier Wettkampfflächen.

Für die TSG gingen Amely (8 Jahre alt), Alexander (8) und Alina Steiner (10) an den Start, gecoacht wurden sie von ihrem Vater Andreas Steiner.

Als erstes musste Alexander ran, der Gegner war fast einen Kopf größer und das machte sich beim Kämpfen sofort bemerkbar. Alexander verlor klar und verpasste knapp die Medaillenränge. Auch Amely hatte es in ihrem Vorkampf gegen Wuppertal nicht leicht, sie verlor denkbar knapp und konnte sich damit auch nicht platzieren. Einzig Alina gewann ihren ersten Kampf gegen Gelnhausen 6:1, den zweiten gegen Wiesbaden 7:0 und stand damit im Finale gegen Frankfurt.

Auch ihre Gegnerin war einen halben Kopf größer aber die zehnjährige setzte ihre Gegnerin von Anfang an unter Druck und konnte mit ihren sehenswerten Kicks direkt 5:0 in Führung gehen. In der zweiten Runde erhöhte Alina auf 8:0 und gewann eindrucksvoll diese Landesmeisterschaft. Zufrieden machte man sich von Bad Soden-Salmünster auf den Heimweg. Ende April steht für die TSG als Highlight die Ausrichtung des 2. Eschweiler Inde-Pokals an zwei Tagen in der Kaiserhalle an, die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren.