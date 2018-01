Eschweiler - Taekwondo-AG an der Grundschule Bohl

Eschweiler. Die TSG Eschweiler bietet seit den Sommerferien in der KGS Bohl eine Schul-AG im Taekwondo an. 20 Grundschüler im Alter von sechs bis zehn Jahren nehmen einmal in der Woche regelmäßig teil.

Die Leitung hat die ehemalige Nationalkämpferin aus Eschweiler, Anja Steiner. Sie bringt den Schülern die Grundtechniken im Taekwondo bei. Ihre Zwillinge Amely und Alexander (neun Jahre) sind selbst noch im 4. Schuljahr in der KGS Bohl und können sehr oft mitgehen und den Kindern die ein oder andere Hilfestellung geben.

„Es macht sehr viel Spaß mit den Kindern zu arbeiten und so einige tolle Talente zu fördern“, so Anja Steiner. Alle 20 Kinder der Schul-AG konnten ihre erste Prüfung im Taekwondo ablegen. Im zweiten Halbjahr werden wieder neue Kinder in die Gruppe kommen und es wird dann weiter fleißig trainiert.