Eschweiler - Tabellenführer zu stark für B-Jugend-Handballer der Eschweiler SG

Tabellenführer zu stark für B-Jugend-Handballer der Eschweiler SG Letzte Aktualisierung: 3. Januar 2018, 12:12 Uhr

Eschweiler. Der ungeschlagene Tabellenführer MTV Köln wies die B-Jugend-Handballer der Eschweiler SG in ihre Schranken. Ein ums andere mal konnten die Kölner ihre körperliche Überlegenheit demonstrieren und dies in Tore ummünzen. Von Beginn an ließen sie nichts anbrennen. Über 0:4, 3:8 und 6:12 aus ESG-Sicht wurden beim Stand von 9:15 die Seiten gewechselt.