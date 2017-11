SV St. Jöris und FV Eschweiler können ihre Spitzenpositionen halten Letzte Aktualisierung: 21. November 2017, 10:20 Uhr

Eschweiler. Der SV St. Jöris baut seine Spitzenposition in der Kreisliga A aus, der Eschweiler FV agiert in der Gruppe 3 der C-Liga weiterhin dominant, die Drittvertretung des SC Berger Preuß bleibt in der Staffel 4 dran an Tabellenführer Inde Hahn II und die Frauen des SCB Laurenzberg etablieren sich als Aufsteiger in der erweiterten Spitze der Bezirksliga.