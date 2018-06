Eschweiler - Starke Gegner für Eschweiler Turnnachwuchs

Eschweiler.

Der Eschweiler Turnverein (ETV) war jetzt zu Gast beim Einzelwettkampf in Simmerath. Vom Eschweiler TV gingen 15 Mädels in unterschiedlichen Altersklassen an den Start, die sich wochenlang auf diesen Wettkampf vorbereitet hatten. Die Anstrengung und der Ehrgeiz der Turnerinnen wurden bei diesem Wettkampf belohnt.