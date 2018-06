Familie Faensen prägt als Bauunternehmung das Stadtbild

Die Villa Faensen an der Marienstraße wurde etwa 1870 gebaut und zählt zu den Baudenkmälern in der Stadt.

Dort war viele Jahre der Wohnsitz der Familie Faensen, die als Bauunternehmung in Eschweiler seit Ende des 19. Jahrhunderts tätig war. Als einer der ersten Aufträge baute die Firma die Eschweiler Burg zum Hospital um. Auf dem Ringofengelände stand die Ziegelei des Familienunternehmens. Zahlreiche Gotteshäuser wurden von der Firma Faensen errichtet: Dreieinigkeitskirche, St. Marien, St. Wendelinus Hastenrath und mehr. Fast jedes bedeutende Bauwerk aus dieser Zeit geht auf die Familie Faensen zurück: die Karlschule, die jüdische Synagoge, Teile der Liebfrauen- und der Moltkestraße, die Liebfrauenschule, die Kaserne an der Gartenstraße, die ehemalige Reichsbank, das Kreispflegehaus an der Odilienstraße, das Waisenhaus an der Hehlrather Straße und viele mehr. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg war das Unternehmen sehr aktiv, ehe es am 11. Mai 1987 gelöscht wurde.

Im Jahr 1951 kaufte die Stadt Eschweiler das Anwesen an der Marienstraße, es diente seitdem als Stadtgarten. 1960 zog dort die Stadtbücherei für zwei Jahrzehnte ein. 1980 wurde die Villa Faensen zur Altentagesstätte – und ist es bis heute.