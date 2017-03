Eschweiler.

Der Unterricht im Städtischen Gymnasium geht seit Montag wieder seinen gewohnten Gang, hinter den Kulissen gehen die Ermittlungen der Kriminalpolizei allerdings weiter. Inzwischen steht fest, dass es sich bei der übel riechenden Flüssigkeit, die am Donnerstag in der Mensa an der Preyerstraße und am Eingang des Hauptgebäudes an der Peter-Paul-Straße versprüht worden war, nicht um Buttersäure handelt.