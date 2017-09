Eschweiler.

Wenn am kommenden Mittwoch die nächste Sitzung des Stadtrats stattfindet, wird auch die Zusammenkunft am 10. Mai dieses Jahres angesprochen werden. In dieser Sitzung hatte der Technische Beigeordnete Hermann Gödde eine Verwaltungserklärung und schließlich auch eine persönliche Erklärung abgegeben und darin die CDU kritisiert. Bürgermeister Rudi Bertram hatte anschließend jede Wortmeldung untersagt.