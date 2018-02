Eschweiler - „Stadtradeln“: Flagge für klimafreundliche Mobilität zeigen

Der Umwelt tonnenweise Kohlendioxid erspart

Bisher haben vier Kommunen in der Region an der Aktion Stadtradeln teilgenommen: In Aachen beteiligten sich 2601 Radfahrer, darunter 13 Mitglieder des Kommunalparlaments. Sie legten insgesamt 472543 Kilometer mit dem Rad zurück und vermieden dabei 60711 kg CO2. In Jülich waren 386 Radfahrer beteiligt, darunter vier Mitglieder des Kommunalparlaments, die 61747 km fuhren und dabei 8768 kg CO2 vermieden. In Düren stiegen 189 Bürger, darunter vier Ratsvertreter, aufs Rad, legten 40873 km zurück und vermieden dabei 5804 kg CO2. In Kerpen waren 230 Radfahrer dabei, darunter zehn Ratsvertreter. Sie fuhren 52084 km und vermieden so 7396 kg CO2.

Die Mobilitätsstudie, die die Stadt gerade gerade in Auftrag gegeben hat, soll einen wesentlichen Beitrag zum Thema Radverkehr in Eschweiler beinhalten. Und auch der künftige Klimaschutz-/Mobilitätsmanager – die Stelle wird derzeit ausgeschrieben – soll sich hauptamtlich auch mit den Problemen, Chancen und Erfordernissen des Radverkehrs in der Indestadt befassen.