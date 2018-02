Eschweiler - Stadtmeisterschaften von Eschweiler: Karnevalisten tanzen auch in der Fastenzeit

Eschweiler. Nach Karneval ist vor Karneval – nicht so in diesem Fall, denn obwohl die Fastenzeit mit Aschermittwoch nun schon seit etwa zwei Wochen läuft und der Fastelovend ruht, schickten zahlreiche Karnevalsvereine ihre Tänzerinnen und Tänzer in den Wettstreit des 22. Freundschaftsturniers der Prinzengilde Bergrath.

Dieses internationale Turnier war gleichzeitig die 16. Auflage der offiziellen und offenen Stadtmeisterschaft von Eschweiler.

Das mittlerweile schon traditionelle Ereignis wurde von dem Präsidenten der Prinzengilde Udo Mondry bereits am frühen Morgen eröffnet. Vier Alterskategorien bestritten in verschiedensten Disziplinen, von Garde- über Showtanz und von Solisten über Gruppen, die Stadtmeisterschaften: die Bambini, die Sieben- bis Elfjährigen, die Zwölf- bis 15-Jährigen und ab 16 Jahren.

Bereits um neun Uhr gingen somit die ersten und jüngsten Teilnehmer an den Start. Aus nah und fern reisten die Sportler an, doch gleich bei den Bambinis sicherte sich eine Gruppe aus der Indestadt einen der Wanderpokale, die in jede der vier Alterskategorien für die höchste erreichte Punktzahl verliehen wurde.

Die Punktzahlen setzten sich dabei aus mehreren Wertungskriterien zusammen. Aufmarsch, Musik, Gesamtbild und Präsentation konnten pro Mitglied der sechs-köpfigen Jury, für die an diesem Tag insgesamt neun Frauen zur Verfügung standen, jeweils mit maximal zehn Punkten benotet werden. Weitere Kriterien waren die Synchronität, Schrittvielfalt beziehungsweise Hebefiguren und die Choreographie. Die letzteren drei Faktoren wurden auch mit zehn Punkten bewertet, anschließend aber doppelt gerechnet, sodass am Ende jedes Jury-Mitglied maximal 100 Punkte pro Teilnehmer vergeben konnte.

Um ein faires Ergebnis zu gewährleisten, wurden die niedrigste und die höchste Punktzahl und somit ausreißende Wertungen gestrichen. So konnte jeder Starter maximal 400 Punkte erreichen.

Auf diese Weise waren nach den Wertungen der Bambinis die ersten glücklichen Sieger des Wanderpokals, die auch die Kategorie des gemischten Showtanzes für sich entschieden, der Showtanz der KG Lätitia Blaue Funken Weisweiler mit 186 Punkten.

Deutlich mehr Teilnehmer konnte die Altersgruppe der Sieben- bis Elfjährigen verzeichnen. Hier maßen sich bereits in der ersten Kategorie, Solotanz Garde, elf Tanzmariechen. Aus Eschweiler konnte sich hier Milena Nabel, ebenfalls von der Lätitia aus Weisweiler, den vierten Platz sichern und verpasste somit nur knapp den Bronzerang.

Disziplin Paartanz Garde gemischt

Gewinnen konnten die Gardekids aus Weisweiler in der Kategorie Gardetanz gemischt und das Tanzpaar Leo Proft und Noah Bredohl von der gastgebenden Prinzengilde in der Disziplin Paartanz Garde gemischt. Letztere beiden erzielten mit 273 Punkten die zweitbeste Wertung in ihrer Altersgruppe, den Wanderpokal mussten sie somit wohl oder übel dem Showtanz aus Lamersdorf überlassen.

Am Mittag ging die Altersgruppe der Zwölf- bis 15-Jährigen in die Startlöcher. Hier beteiligten sich 14 Tanzmariechen an der Stadtmeisterschaft. Das Rennen machte schließlich Carolina Jakob von der KG Onjekauchde aus Röhe mit 313 Punkten, sie verpasste mit ihrer Wertung um sieben Punkte den ersten Platz der gesamten Altersgruppe recht knapp. Der Wanderpokal ging auch diesmal nur beinahe an Eschweiler Tanzsportler, die Juniorengarde vom TSG „Alles det met“ entschied diesen Wettstreit für sich.

Weitere indestädtische Erfolge in dieser Kohorte waren der dritte Platz von Julia Lenzen von der KF Böse Buben beim Solotanz Garde und der zweite Platz von den Teenies der KG Ulk Oberröthgen in der Kategorie Gardetanz.

Unglückliche Stürze blieben an diesem Turniertag nicht aus, sodass einzelne Teilnehmer ihre Darbietung abbrechen mussten und keine Wertung erhielten. In der vierten und letzten Altersgruppe ab 16 Jahren maßen sich wieder über zehn Tanzmariechen im Kampf um den Meistertitel. Bestes „schmuckes Mädel“ aus Eschweiler war Cheyenne Schnötzel von der KG Nothberger Burgwache, die mit 278 Punkten und einem vierten Platz unterelf startenden Tanzmariechen Bronze und einen Pokal so knapp verpasste.

Die letzten Kategorien folgten, außerordentlich starke Wertungen verteilte die Jury an die Gardegruppen ohne Hebungen, sodass die Große Garde der TSG „Alles det met“ mit einer Wertung von 342 Punkten den Wanderpokal mit nach Kaldenkirchen Bruch in Nettetal nahm.