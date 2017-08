Eschweiler-Pumpe-Stich.

Es lief ein wenig anders am Freitag im Waldstadion. Die Zuschauer sahen erstmals während der 27. Feldfußball-Stadtmeisterschaft an einem Abend kein Elfmeterschießen. Im Endspiel am Sonntag stehen sich Fortuna Weisweiler und Hehlrath gegenüber.