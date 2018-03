Eschweiler.

Eigentlich ist es zur Mittagszeit besonders still in der Stadtbücherei in Eschweiler – noch stiller, als es sowieso in einer Bücherei sein sollte. Kein Wunder, ist sie doch eigentlich von halb eins an zwei Stunden für die Öffentlichkeit geschlossen. Doch seit Februar ist diese Stille vorbei: Kinder wuseln durch die Gänge, Leseecken werden in Beschlag genommen.