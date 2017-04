Eschweiler.

Er ist der Schöpfer von literarischen Legenden wie Winnetou und Old Shatterhand und gleichzeitig der erfolgreichste Autor deutscher Abenteuerliteratur des 19. Jahrhunderts: Karl May. In diesem Jahr wäre May, der laut Unesco der am häufigsten übersetzte deutsche Schriftsteller aller Zeiten ist, 175 Jahre alt geworden. In der Eschweiler Stadtbücherei hat man seine Werke im Keller untergebracht – und das nicht nur aus Platzgründen.