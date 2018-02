Eschweiler - Stadt will Energiekosten sparen: Sofware soll helfen

Stadt will Energiekosten sparen: Sofware soll helfen Von: ran

Letzte Aktualisierung: 23. Februar 2018, 16:01 Uhr

Eschweiler. Wichtige Energieressourcen einsparen und Kosten senken: Ein Vorhaben, dass die Stadt Eschweiler in naher Zukunft konkreter angehen möchte als in der Vergangenheit. Während der Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Bauausschusses war nun mit Peter Fischer ein Produktmanager der in Aachen ansässigen Gesellschaft „regio it“ zu Gast, um die Energiemanagement-Software „e2watch“ vorzustellen, mit deren Hilfe ausgewählte Gebäude auf den Prüfstand gestellt werden können. Und zwar in extrem kurzen Zeitabständen.