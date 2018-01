Eschweiler - Stadt sucht Schöffen: Bei der Urteilsfindung hilft der Menschenverstand

Interessierte können sich als Schöffe bewerben

Bürger können schriftlich oder zu Protokoll beim Rechtsamt, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler, Zimmer 183, Telefon 71-493, bis zum 11. Mai ihre Bereitschaft für dieses Amt erklären. Weitere Informationen für die Schöffenwahl beim Rechtsamt, Telefon: 71-493, beziehungsweise für die Jugendschöffenwahl beim Jugendamt, Telefon 71-485.

Darüber hinaus findet am 24. Februar, 9.30 bis 13 Uhr, eine Informationsveranstaltung der Bischöflichen Akademie des Bistums Aachen im August-Pieper-Haus, Leonhardstraße 18-20, 52064 Aachen, statt. Referent: Dr. Matthias Quarch, Vorsitzender Richter am Landgericht, Veranstaltungsnummer: A 28022, Teilnehmerbeitrag: 23,50 Euro.

Außerdem findet am 23. März, 18 bis 21.10 Uhr, eine Informationsveranstaltung in der Volkshochschule Eschweiler, Kaiserstr. 6a, 52249 Eschweiler statt. Referent ist in diesem Kurs ebenfalls Dr. Matthias Quarch, Kursnummer: 181-24002, Teilnehmerbeitrag: kostenlos.